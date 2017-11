Zerrissene Jeans: „Vergewaltigungen sind Pflicht“

Der Jurist war in einer Talkshow aufgetreten, in der es eigentlich um einen neuen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Prostitution und Sittenverfall ging. Seit Längerem wird in Ägypten bereits teils heftigst darüber diskutiert, ob Kleidungsstücke wie zum Beispiel zerfetzte Jeans an öffentlichen Plätzen, also auch an Universitäten, verboten werden sollten.