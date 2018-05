Mordopfer musste wegen Trennung von Täter sterben

Lokalaugenschein am Tatort in der Rienößlgasse Mittwochfrüh. Mit hellgrüner Farbe sind Spuren der schauerlichen Bluttat am Asphalt eingekreist. Die Lage der Opfer, die drei gefundenen Projektile. Passanten eilen vorbei. Immer wieder ein Raunen. „Mein Gott, ist das Verbrechen hier passiert?“