Dieser Mann soll Italiens Regierungskrise beenden

Die Italiener kennen ihn mit dem Spitznamen „Mister Spending Review“: Der angesehene Wirtschaftsexperte ist die letzte Hoffnung Mattarellas, endlich einen Ausweg aus der politischen Sackgasse zu finden, in der sich das Land seit den Parlamentswahlen am 4. März befindet. In den Jahren 2013 und 2014 bekleidete Cottarelli das Amt des Sparkomissars der Regierung unter Enrico Letta. Auch damals handelte es sich um eine Übergangsregierung mit begrenzten Aufgaben.