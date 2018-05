Austria weist lustlose Bullen in die Schranken

Versöhnlicher Saisonabschluss für die Wiener Austria! Die Veilchen aus Wien Favoriten fertigten am Sonntagabend in der letzten Bundesliga-Runde der Saison den weitgehend lustlos wirkenden Meister Red Bull Salzburg mit 4:0 ab. Monschein (29.), Prokop (37.), Stronati (58.) und Fitz (85.) sorgten für die Tore im Stadion in Wiener Neustadt, das wegen des Frauenlaufs im Happel-Stadion als Ausweich-Heimstätte für die Austria herhalten musste.