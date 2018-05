ÖFB-Kader: Vier Debütanten für Testspiel-Kracher

In den kommenden Wochen warten größere Kaliber. „Unabhängig von den Ergebnissen ist mir wichtig, wie wir auftreten, wie wir unseren Plan durchziehen“, sagte Foda vor den Tests gegen den WM-Gastgeber in Innsbruck, den Weltmeister in Klagenfurt und den Rekordweltmeister in Wien. „Das sind große Herausforderungen, aber denen stellen wir uns, denen stellen wir uns positiv.“