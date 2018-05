Treueschwur vom Ur-Bullen

Dieser Schritt war derart groß, dass die Bullen ihn wieder an die Salzach lockten. „Da hatte Christoph Freund großes Vertrauen in mich. Da haben sicher nicht alle gesagt: ‚Den Lainer müssen wir zurückholen.‘ Er hat aber Potenzial in mir gesehen, wodurch ich den Schritt zurück geschafft habe.“ Doch auch damit war es nicht getan. Der Konkurrenzkampf in Salzburg war riesig, mit Benno Schmitz und vor allem Christian Schwegler lieferte er sich einen harten Kampf. „Ich musste schnell lernen, an meinen Aufgaben zu wachsen. Das war ein ganz schwieriges Jahr, aber auch ganz wichtig für meine Entwicklung.“