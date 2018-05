Wilderer in Micheldorf tötet trächtige Rehgeiß

„Krone“: Der Vorfall von Micheldorf schockiert nicht nur Jäger, sondern alle, denen das Tierwohl am Herzen liegt.

Christopher Böck: So ein Abschuss ist ja wohl das Allerletzte! Das ist absolut eine Schande! Man fragt sich nur, was da der Antrieb dafür gewesen sein soll. Wegen des Wildbrets oder wegen der Trophäe - also den üblichen Anreizen fürs Wildern? Wahrscheinlich eher nicht. Für mich sieht es so aus, als ob jemand eine Waffe ausprobieren wollte oder einfach Freude daran hatte, ein Tier nur so abzuknallen. Es ist besonders verwerflich, ein hochträchtiges Muttertier, noch dazu in der Schonzeit, abzuschießen. Ich kann mir keine anderen Beweggründe als „Jux und Tollerei“ vorstellen, aber das ist wirklich arg.