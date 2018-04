Markus Poschners musikalische Visionen

Auftaktkonzert der England-Tour des Linzer Bruckner Orchesters am Sonntagnachmittag in der Usher Hall in Edinburgh: Eine intensiv intonierte zweite Sinfonie von Gustav Mahler baute Dirigent Markus Poschner zur großen musikalischen Vision auf. Brigitte Geller und Theresa Kronthaler glänzten als Solistinnen. Heftiger Beifall!