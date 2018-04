Rumänen-Duo sprang aus Audi und verprügelte Männer

Kurz vor 20 Uhr flogen am Baggersee im Bereich des Archenweges sprichwörtlich die Fetzen! Ein Audi fuhr vor, die zwei Rumänen sprangen heraus und visierten sofort die vier Burschen an. Laut Polizei attackierten die Männer ihre Opfer mit Holzstecken und Ästen. Drei Personen erlitten Verletzungen und wurden mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.