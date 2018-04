Zweifacher Mordversuch: Anklage gegen Albaner

Laut Anklage von Staatsanwalt Tomas Schützenhofer hat C. am 14. Oktober 2017 in einem Nachtlokal in der Salzburger Gstättengasse mit einem Klappmesser einen Türsteher und einen Gast versucht, zu töten. Der Security erlitt zwei Stichwunden am Rücken, das zweite Opfer eine am Daumen. Der Albaner spricht selbst von einem „Unfall“ - Zeugen belasten ihn. Zudem scheint C. gewaltbereit zu sein: Nicht nur saß der zweifach Vorbestrafte in seiner Heimat bereits 13 Jahre wegen Mordes ab, er hat laut Anklage auch einen Richter bedroht. C. wird von Peter Lechenhauer verteidigt, die Opfer werden durch Stefan Rieder (Weißer Ring) vertreten. Ein Prozesstermin ist offen.