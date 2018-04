„Kinder sind die Stromkunden von morgen“

Die Tiwag investiert heuer 4,6 Mill. Euro in die Förderung von energieeffizienten Maßnahmen. Neben den Schwerpunkten Energiesparen und Erzeugung von mehr erneuerbarer Energie wird vor allem in die Bewusstseinsbildung der Kleinsten investiert. In 200 Workshops sollen die Kinder sensibilisiert werden.