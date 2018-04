U-Bahn für Graz: Hirngespinst oder bahnbrechend?

Für den Grazer VP-Bürgermeister Siegfried Nagl sind herkömmliche Öffis, also Bim und Bus, an die Kapazitätsgrenzen gelangt. Es fehle oft der Platz für weitere nachhaltige Bim-Ausbauten. Ein Schicksal, das Graz mit vielen anderen österreichischen Städten teilt. Nagls blauer Koalitionspartner, FP-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, ist an Bord: „Der letzte Besuch von Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) und die gemeinsame Erklärung von ihm mit Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) haben uns in Graz ermutigt, diesen Weg offensiv aufzuzeigen.“