Rapid: (K)Ein Verständnis für Unmut der Fans

Dafür, dass kurz vor der Pause die ersten lauten Pfiffe ertönten, fehlte Kapitän Stefan Schwab und Co. das Verständnis. Das zeigten sie mit klaren Gesten Richtung Tribüne noch auf dem Rasen. Das passiert in Hütteldorf nicht oft. Und auch nach dem mühsamen 2:1 gegen St. Pölten waren die Meinungen gespalten. „Keiner hat erwartet, dass wir sie wegschießen. Hauptsache, drei Punkte“, so der Tenor von Rapids Spielern. Und auch Trainer Goran Djuricin tat sich nach dem dritten Sieg in Folge mit Kritik schwer. Anspruch und Wirklichkeit klaffen wieder auseinander.