Forscher: So soll der Körper Jesu ausgesehen haben

Zweifel an Authentizität des Grabtuches

„La sacra Sindone“, wie das sogenannte Turiner Grabtuch auf Italienisch genannt wird, zeigt den Abdruck eines Mannes, der gefoltert wurde und einen grausamen Tod am Kreuz starb. Viele Gläubige sind überzeugt, dass der Leichnam Jesu vor dessen Auferstehung in diesem Tuch eingewickelt war und verehren es als eine der heiligsten christlichen Reliquien. Allerdings gibt es einige Zweifel an der Authentizität des knapp viereinhalb Meter langen und gut ein Meter breiten Grabtuches (Bild unten). Manche Experten halten es für eine kunstvolle Fälschung, die erst im Spätmittelalter entstanden ist.