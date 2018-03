Tiertransporte ins Ausland: Das Weinen der Kälber

Krankes System

Selbst aus dem Ländle, in dem es im Gegensatz zu Restösterreich keine industrielle Viehzucht gibt, werden Tiere in Massen ins Ausland verkauft. Tobias Giesinger, Leiter der VGT-Kampagne und selbst Vorarlberger, war federführend an den Recherchen beteiligt. Im Gespräch mit den Landwirten stellte sich heraus, dass die meisten gar nicht wissen, was mit ihren Tieren nach dem Verkauf passiert. „Oft gilt: aus den Augen, aus dem Sinn“, so der 33-jährige Tierschutzaktivist. Aber wie kann es überhaupt zu derartigen Schweinereien in der Rinderzucht kommen?