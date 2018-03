Syrischer Bub (10) bedroht Mitschüler mit Mord

Denn: Ein zehn Jahre alter Bub aus Syrien, der seit drei Wochen die örtliche Volksschule besucht, drohte den Mitschülern bereits mehrmals mit Mord. "Den Mädchen hat er gesagt, wenn sie ihn nicht heiraten, bringt er sie um. Anderen hat er angedroht, dass sie heute noch Blut sehen werde. Untermauert hat der offenbar radikale Schüler seine Drohungen mit Videos auf youtube. In diesen posierte er mit Horror-Clownmasken, Messer und Pistolen. Ein Bekannter soll die Filme und das Material zur Verfügung gestellt haben. Der Bub hält sich das Messer an die Schläfe und zielt mit der Pistole auf seinen Kopf. Im Video wird aber deutlich, dass er so andere töten möchte.Mit zehn radikalisiertDie Mitschüler haben auf jeden Fall Angst. Auch wenn mittlerweile geklärt wurde, dass der Bub nach den Osterferien zumindest für 14 Tage von der Schule suspendiert wird.