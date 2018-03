Botschaftsattaché posierte in Identitären-Shirts

Jürgen-Michael Kleppich, Attaché der österreichischen Botschaft in Israel, dürfte seiner Chefin, Außenministerin Kain Kneissl (FPÖ), derzeit einiges Kopfzerbrechen bereiten. Kurz nach seinem Dienstantritt posierte Kleppich am Strand von Tel Aviv in einem T-Shirt aus dem Sortiment von „Phalanx Europa“, dem Onlinehandel des rechtsextremen Identitären Martin Sellner. Das Foto postete Kleppich auf Facebook - nicht die einzige bedenkliche Social-Media-Aktion des Botschaftsmitarbeiters. Kneissl beorderte ihn nun nach Wien zurück, „um die Umstände zu klären und die Vorwürfe gegebenenfalls einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen“, wie es aus dem Ministerium heißt.