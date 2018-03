Rose McGowan: Weinstein will mich tot sehen

Derweil wirft die Familie von McGowans ehemaliger Managerin Jill Messick der Schauspielerin vor, für deren Suizid mitverantwortlich zu sein. Messick hatte sich das Leben genommen, nachdem ihr Name immer wieder in den Meldungen über den Weinstein-Skandal auftauchte. Es sei „verheerend“ für sie gewesen, ihren „Namen immer und immer wieder in den Schlagzeilen zu sehen“, und das „als Teil des Versuches einer Person, mehr Aufmerksamkeit für ihre eigenen Zwecke zu generieren“, so die Familie in einem Statement.