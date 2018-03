„Isolationshaft“ bei Kletter-Staatsmeisterschaft

Verschärfte Weltcup-Regeln

Ungewöhnlich auch, dass erstmals seit Jahren bei Staatsmeisterschaften wieder die verschärften Weltcup-Regeln gelten. Heißt: Die Athleten dürfen die Wand vorher nicht sehen, müssen in eine abgeschirmte Isolierzone. Handys und WLAN-taugliche Uhren werden abgenommen, damit Trainer keine Fotos von der Route an die Sportler senden können. Denn im Bouldern hat jeder Athlet vier Minuten Zeit, sich die Route zu suchen, um diese dann ohne Seil in Absprunghöhe unter Zeitdruck zu meistern. Vorab-Infos wären da ein Vorteil.