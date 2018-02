Ranghoher Wiener Ex-Cop verurteilt: 2 Jahre Haft

Der Polizeibeamte hatte vor einigen Jahren nach einer Reihe von Verfehlungen - in einem spektakulären Mordverfahren gab er eine wesentliche Zeugenaussage nicht an die Justiz weiter, ausgerechnet einem Unterwelt-König war er mit Freundschaftsdiensten behilflich - seinen Dienst quittieren müssen. Außerdem war er an den Ermittlungen rund um den Diebstahl der Saliera im Jahr 2003 beteiligt gewesen. Später beteiligte er sich an einem Bauprojekt, dürfte dabei aber mehrere 100.000 Euro verloren haben.