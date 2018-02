BW Linz schon jetzt gerettet?

Nur noch 23 Tage Zeit

Weil der Aufstieg in die neue zweithöchste Fußball-Spielklasse mit 16 Klubs immer mehr zur Farce wird – mit dem Schlusslicht als Profiteur: Denn eigentlich müsste der heurige Letzte laut Modus nach der Saison Relegation gegen einen Regionalliga-Dritten spielen. Aber nur, wenn sich aus den drei 3. Ligen jeweils drei Klubs finden, die aufsteigen wollen. Was 23 Tage vor Abgabeschluss der Unterlagen aber nur auf die Ostliga und Regionalliga Mitte zutrifft. Nicht aber für die Westliga. Wo nur Leader Anif in die 2. Leistungsstufe will. Der Zweite Grödig winkte in Form von Klub-Boss Christian Haas ab: „Wir steigen definitiv nicht auf.“