Die Diagnose: Feller erlitt Schleudertrauma

Der unsanfte Abgang im ersten Durchgang hatte beim Tiroler Spuren hinterlassen. "Am Anfang dachte ich, dass alles gut gegangen ist. Aber jetzt wird's an Nacken und Schulter schon jede Minute ein bisschen schmerzhafter", gab der 25-Jährige über die Folgen seines Sturzes Auskunft. Kurz vor 10 Uhr gab's dann die Diagnose: Schleudertrauma! Was das für den Slalom am Donnerstag heißt, steht derzeit noch nicht fest