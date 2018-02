Amazon greift jetzt US-Paketdienste frontal an

Jetzt muss die nächste Branche vor Amazon zittern: Der US-Internet-Handelsriese will den US-Paketdiensten UPS und FedEx laut einem Pressebericht bald mit einem eigenen Lieferservice Konkurrenz machen. Unter dem Namen "Shipping with Amazon" (SWA) wolle Amazon selbst Pakete von anderen Unternehmen abholen und an deren Kunden ausliefern, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Quellen.