Sparwelle soll durch fast alle Ministerien rollen

Noch haben nicht einmal alle Ministerien die genauen Budgetvorgaben im Detail erhalten. Zugleich stehen die Ressorts unter enormem Zeitdruck. Bereits in elf Tagen, am 20. Februar, müssen die exakten finanziellen Bedürfnisse für das Budget feststehen. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hält nämlich bereits am 21. März seine Budgetrede im Parlament.