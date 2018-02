LH Platter trifft in Brüssel Präsident Juncker

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) trifft am Donnerstag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. "Hauptpunkt des Treffens wird die Tiroler Transitproblematik sein", sagte Platter. Bei einem Brenner-Gipfel am Montag in München hatten sich Österreich, Deutschland und Italien auf Maßnahmen zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene verständigt.