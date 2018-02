Pflegezentrum wird renoviert

"Das Gunther-Ladurner-Pflegezentrum ist für Menschen mit speziellem Betreuungsbedarf in Salzburg eine zentrale Einrichtung. Das Zentrum setzt an dem Punkt der Versorgungskette, wo Akutversorgung und teilstationäre medizinische und pflegerische Betreuung abgeschlossen sind, an. Die Nähe zur CDK und der damit verbundenen Anbindung zur ärztlichen Versorgung zeichnen das Zentrum unter anderem aus", so Schellhorn, der sich bei Geschäftsführerin Gerlinde Rogatsch und ihrem Team bedankte.