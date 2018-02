Blau-Weiß-Vorstand hilft Rapid-Chaoten

„Pyro ist Teil der Fankultur!“

So weit, so schlecht. Auch für den FC Blau-Weiß Linz. Für den es alles andere als ein Renommier ist, dass mit Manfred Arthofer der Rechtsvorstand der Linzer dem dreiköpfigen Anwaltsteam der „Rechtshilfe Rapid“ angehört. Zu deren Feindbildern laut Homepage Polizei und Medien zählen dürften. Und die unter dem Untertitel „When Saturday comes – und die Polizei wartet“ nicht nur Tipps wie den eingangs erwähnten gibt. Betreffend des Brandthemas Pyrotechnik wird etwa zwar das gesetzliche Verbot bzw. der Strafrahmen angeführt, jedoch auch der Satz: „Pyro ist Teil der Fankultur!“