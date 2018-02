Jeder dritte Asylwerber lebt bereits in Wien

Trotz Versprechen der Bundesländer, mehr Asylwerber aufzunehmen, erfüllt außer Wien kein einziges Land die vorgeschriebene Quote. Von aktuell 59.917 Flüchtlingen in der Grundversorgung leben 19.414 Personen, also jeder Dritte, in der Bundeshauptstadt. Damit übererfüllt Wien seine Quote um satte 53 Prozent.