Witwe mit Kindern zeigt Lücken im Sozialsystem auf

„Ich will nicht jammern, aber aufzeigen, wie schwierig es Alleinerzieher in diesem Land haben“, sagt Eva St. Um nach dem Tod ihres Mannes nicht von staatlicher Unterstützung abhängig zu sein, hatte die Mutter von vier Kindern (4, 9, 11 und 13 Jahre) das Studium Controlling & Financial Leadership abgeschlossen. Eine Anstellung bei einer Firma in vertretbarer Entfernung gab es auf diesem Fachgebiet nicht. So absolvierte die Frau eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Danach arbeitete sie sieben Monate bei einer Airline.