ÖVP-Politiker verging sich an 13 Kindern!

"Wir durften alles, was wir zu Hause nicht durften"

"Bei ihm durften wir halt alles, was wir zu Hause nicht durften. Er war nett, hat uns Pizza und Cola gekauft", schildert eines der Opfer im "Krone"-Gespräch. Schon lange war in der Gemeinde über die Vorlieben des Politikers gemunkelt worden. Geschehen ist lange nichts. Eltern beklagen, die Behörden (Jugendamt, Polizei) seien trotz Hinweisen zu lange untätig geblieben. Laut Staatsanwaltschaft Korneuburg drohen dem mutmaßlichen Sextäter bis zu zehn Jahre Haft.