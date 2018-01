Landtag beschloss neues Sexdienste-Gesetz

In einem Unterausschuss des Landtages vor Weihnachten hatten sich die Abgeordneten schon auf den Kompromissvorschlag geeinigt, nachdem besonders in der ÖVP der Widerstand gegen die bloße Sichtkontakt-Beschränkung groß war, wie ÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer betont: „Die ursprünglich vorgeschlagene Formulierung der Schutzzonen beinhaltete, dass Bordelle innerhalb der 150- Meter-Schutzzone errichtet werden durften, sofern nur kein direkter Blickkontakt gegeben ist. So wäre ein entsprechender Standort neben einer Bushaltestelle, die üblicherweise von Schülern benutzt wird, oder an der Gebäuderückseite einer Schule möglich gewesen.“ Die „Krone“ berichtete.