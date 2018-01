Hunderte Bauverfahren immer noch offen

Auch Aufarbeitung „dauert halt ihre Zeit“

Am Gemeindeamt von Kematen kommt man mit der Aufarbeitung der 600 offenen Fälle auch nur eher langsam voren: „Ein Viertel ist locker fertig, das geht gerade in Richtung ein Drittel“, erzählt Bürgernmeister Bachmair: „Es dauert halt seine Zeit, denn das Problem ist ja in so einer Kleingemeinde wie wir es sind, ich hab nicht so einen Riesenstab wie größere Gemeinden, wo man mehr Leute abstellen kann. Aber der Vorteil ist, dass wir eine sehr gute Mitarbeiterin für die Bauangelegenheiten haben. Die macht das sehr zügig und genau – neben der normalen Alltagsarbeit.“ Das Land Oberösterreich als Aufsichtsbehörde bekommt alle zwei Monate ein Update über den Stand der Aufarbeitung.