Brisante Fragen an ÖVP-Landesrat Hiegelsberger

Gleich zweimal steht ÖVP-Landesrat Max Hiegelsberger in der Fragestunde des Landtages heute am Prüfstand der Grünen und der SPÖ. In der ersten Frage geht es um die mühsam erzielte Auszahlungssperre von Bedarfszuweisungsmitteln in der Causa St. Wolfgang, die von Hiergelsberger gleich wieder durchbrochen wurde. Die zweite Frage dreht sich um den Wahrheitsgehalt seiner Angaben, er habe sich in Gemeindeprüfberichte nicht eingemischt.