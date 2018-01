Zuwanderung aus Afrika steigt weiter an

Europa: Niedrigster Stand seit 2008

In Europa war die Arbeitslosenquote dank des anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs im vergangenen Jahr so niedrig wie seit 2008 nicht mehr. Sie sank im Jahresvergleich von 9,2 auf 8,5 Prozent, berichtet die ILO. Mit den Zahlen der EU sind diese Werte allerdings nicht vergleichbar. Die UN-Organisation fasst unter "Nord-, West- und Südeuropa" mehr als 30 EU- und Nachbarländer zusammen, darunter auch die Schweiz und Norwegen. EU-Staaten wie etwa Polen oder Tschechien führt die ILO in der Kategorie "Osteuropa".