Weiter Zittern um Firma SFL

Was nun? Laut Georg Ebner vom KSV1870 gibt es realistischerweise zwei Möglichkeiten: Die SFL bzw. der Masseverwalter verhandelt mit den im ersten Sanierungsplan schlechtergestellten Gläubigern nach oder verbessert die Quote für sie gleich auf 30 Prozent, was natürlich in Summe teurer kommt. Dass der Sanierungsplan zur Gänze zurückgezogen wird (und SFL in der bisherigen Form damit wohl am Ende wäre), wird nicht erwartet.