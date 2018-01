Trafikräuber wollte sein Opfer verbrennen lassen

Feuer gelegt, um Spuren zu verwischen

Der Unbekannte zwängte die Kassa auf und raffte sämtliches Bargeld, das er fand – die Tageslosungen von Freitag und Samstag – an sich. Dann nahm er den Tod seines wehrlosen Opfers in Kauf: Er zündete den Mülleimer an und flüchtete. Der Mann hatte offenbar nicht nur seine Spuren verwischen wollen, auch die mögliche Zeugin sollte wohl beseitigt werden. Sandra H. kam nach wenigen Minuten wieder zu Bewusstsein, da war ein Holzkästchen bereits versengt. Das Feuer breitete sich gerade in Richtung der Zeitschriften aus. Die Frau versuchte zu löschen, brachte sich in Sicherheit und schlug Alarm. Sie wurde ins Spital gebracht.