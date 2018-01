Tote Schafe, überall Ratten!

Den Polizeiberichten will der Gemeindechef „nicht vorgreifen“ , aber: „Es waren am Montag drei Amtstierärzte da und die Polizei – man kann es sich also vorstellen.“ Schon einige Male hätte die Behörde nach Zurufen aus der Bevölkerung dort eingreifen müssen (siehe auch Kommentar). Klare Worte: „Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass hier Tiere nicht mehr gehalten werden dürfen!“