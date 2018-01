ÖH kämpft mit 250.000 Euro gegen Regierungspläne

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) steckt eine Viertelmillion Euro unter anderem in eine Kampagne gegen die Pläne der türkis-blauen Regierung. In dem Budget sind auch Mittel „für etwaige Rechtsschritte gegen Maßnahmen der Regierung“ eingeplant heißt es in einer Aussendung. Dafür wurden Rücklagen aufgelöst.