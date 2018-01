Astronaut postet „Fake News“ über sein Wachstum

Norishige Kanai, Besatzungsmitglied der Internationalen Raumstation ISS hat sich mit selbst produzierten "Fake News" unnötig Sorgen um seine Rückkehr gemacht. Er sei während seines Aufenthalts im Außenposten der Menschheit im All neun Zentimeter gewachsen und befürchte, bei der Rückkehr "nicht mehr in den Sitz" der Sojus-Rakete zu passen. Am Mittwoch gab der 41-jährige Japaner Entwarnung: Er habe nur um zwei Zentimeter zugelegt.