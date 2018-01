Somalier kassierte unrechtmäßig Mindestsicherung

Sozialhilfebetrug: Fünf Beschuldigte festgenommen

Die Landespolizeidirektion Tirol startete im Juni 2017 ein Pilotprojekt, in dem eine fremdenpolizeiliche Gruppe in Sachen Sozialbetrug ermittelte. "Wir können bereits in den ersten sieben Monaten auf eine beachtliche Erfolgsbilanz zurückblicken", heißt es in einer Aussendung am Samstag. So gelang es der aus sieben Polizeibeamten bestehenden Ermittlungsgruppe bisher über 80 Sozialbetrugsdelikte mit einer Gesamtschadenssumme von mehr als 500.000 Euro zu klären bzw. an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige zu bringen. Darüber hinaus wurden von der Ermittlungsgruppe rund 70 Verwaltungsanzeigen erstattet und fünf Beschuldigte festgenommen. Aufgrund der Ermittlungen wurden allein in vier Verdachtsfällen Schadenswiedergutmachungen in der Höhe von mehr als 80.000 Euro geleistet.