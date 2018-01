Marcell: „Im Fernsehen ist vieles Schauspielerei“

Bereits zum 12. Mal können Zuschauer auf ATV die Irren und Wirren von werdenden Teenie-Müttern live mitverfolgen. Auch wieder dabei: Publikums-"Liebling" Marcell. Der inzwischen Vierfach-Papa sorgte in der Vergangenheit für ziemlich viel Zündstoff und Diskussionen in Internetforen. Wie er und seine Frau Vanessa das sehen und ob Marcell in der neuen Staffel nachlegt, haben sie im Adabei-TV-Interview verraten.