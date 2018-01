Zwei tote Babys in deutscher Wohnung gefunden

In Benndorf im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat die Polizei in einer Wohnung zwei tote Säuglinge gefunden. Der Ex-Lebensgefährte der Mutter habe die Beamten informiert, teilte die Polizei in Halle Mittwochfrüh mit. Der Mann habe am Dienstagabend nur von einem Baby gesprochen - als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie das zweite. Die 46 Jahre alte Mutter wurde vorläufig festgenommen.