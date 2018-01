Zahlreiche Sex-Attacken bei Jahreswechsel-Feiern

Festnahme nach Übergriff in Salzburg

In der Salzburger Altstadt kam es in der Silvesternacht zu insgesamt sechs Fällen sexueller Belästigung und einem Vergewaltgungsversuch: Wie die Polizei berichtet, haben kurz nach Mitternacht drei Afghanen im Alter von 19 bis 23 Jahren in einem Lokal zwei Urlauberinnen aus Deutschland mehrfach am Gesäß und im Brustbereich berührt. Die Verdächtigen werden angezeigt. Beim Silvesterrummel in der Wiener Innenstadt kam es zu weiteren fünf Anzeigen wegen sexueller Belästigung.