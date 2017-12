Regierung auf Wohlfühl-Klausur im Schloss

SPÖ-Klausur im Zeichen der Oppositionsrolle

Auch die SPÖ hält eine Klausur ab, am 4. Jänner in Maria Taferl in Niederösterreich. Einmal mehr geht es darum, wie die Roten in die für sie noch immer ungewohnte Oppositionsrolle finden und wie sie diese anlegen wollen. Und auch wenn sie aus dem Parlament geflogen sind, veranstalten ebenfalls die Grünen eine Klausur. Mit Bundesräten und Europa-Abgeordneten.