Eltern des Opfers zeigten Täter vor zwei Wochen an

Als unbegleiteter Flüchtling gekommen

Der Afghane, der im April 2016 als unbegleiteter Flüchtling in Hessen ankam, drohte seiner Ex-Freundin in sozialen Medien immer wieder damit, sie „abzupassen“. Am Mittwoch überraschte er sie dann in einem Drogeriemarkt und stach mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser mehrmals auf das Mädchen ein. Die 15-Jährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.