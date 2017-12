Clinton mittlerweile so unbeliebt wie Trump

Trump attackiert Clinton immer wieder

Und tatsächlich lässt Trump auch heute noch kein gutes Haar an Clinton. So twittert Trump im Bezug auf das Vorgehen der Ermittler in der Russland-Affäre, sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn werde "sehr unfair" behandelt und dessen Leben zerstört, während die "betrügerische" Hillary Clinton in der E-Mail-Affäre mit Lügen davongekommen sei. Im November schrieb der US-Präsident: "Hillary Clinton ist die schlechteste (und größte) Verliererin aller Zeiten. Sie kann einfach nicht aufhören. Was gut für die republikanische Partei ist. Hillary, bau dir endlich ein Leben auf und dann kannst du es in drei Jahren ja noch einmal versuchen." Clinton meinte dazu nur: "Ich glaube, er ist von mir besessen."