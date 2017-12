Syrischer Bub scheint total magnetisch zu sein

Der kleine Zulfikar Ibrahim aus Syrien hat eine ganze Menge mit dem Comic-Superschurken Magneto, der in "X-Men"-Filmen in Erscheinung tritt und den Spitznamen „Meister des Magnetismus“ trägt, gemeinsam: Gegenstände aus Metall haften wie von einem unsichtbaren Magneten gehalten am Bauch des Buben, der in der am Mittelmeer gelegenen Hafenstadt Latakia am Mittelmeer zu Hause ist. Entdeckt habe er seine Fähigkeit, als ihm eines Tages beim Essen ein Löffel aus der Hand gefallen und an seinem Bauch hängen geblieben sei, so Ibrahim.