Wien: Syrer attackiert Freund der „Ex“ mit Messer

In der Nähe der Wohnung der Frau in der Heiligenstädter Straße traf der Syrer gegen 22.30 Uhr auf das ebenfalls aus Syrien stammende Paar. Er verlangte von der 24-Jährigen, zu ihm zurückzukommen, da er sie andernfalls umbringen werde. Als sich der neue Freund, ebenfalls ein 37-Jähriger, schützend vor die junge Frau stellte, zog deren Ex-Partner ein Messer und stach zu. Er fügte dem 37-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberarm und an den Beinen zu, ehe er davonrannte.