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Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking
Trainer stinksauer
„Scheiß Fragen“: Wolfsburgs
Hecking schnauzt Reporter an
Jamal Musiala jubelt über den Bayern-Sieg gegen Mainz 05.
Eine Halbzeit reicht
Von 0:3 auf 4:3! Bayern zeigen Mainz Grenzen auf
Patrick Wimmer kämpft mit Wolfsburg um den Klassenerhalt. Auch Union Berlin muss zittern ...
Deutsche Bundesliga
Acht Klubs zittern! Abstiegskampf spitzt sich zu
Patrick Wimmer erzielte ein Traumtor.
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert Wimmer, Bayern praktisch Meister
Robert Andrich erzielte das Goldtor.
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Schlager, Wolfsburg am Abgrund
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Elena Gössler:
„Wolfsburg richtiger Schritt Richtung Top-Team“
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Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Robert Andrich erzielte das Goldtor.
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Schlager, Wolfsburg am Abgrund
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Mit 100. Saisontor
3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg
Elena Gössler:
„Wolfsburg richtiger Schritt Richtung Top-Team“
Die 18-jährige Elena Gößler fühlt sich in Wolfsburg sehr wohl. In den nächsten Wochen steht für ...
18-jährige Steirerin
Elena Gößler ist „Krone“-Fußballerin des Jahres
Harry Kane konnte sich erneut in die Torschützenliste eintragen.
Deutsche Bundesliga
Bayern souverän, Leverkusen patzt gegen Heidenheim
Luiz Diaz: Erst traf er zum 1:1, dann die Schwalbe und der Platzverweis gegen Leverkusen.
Deutsche Bundesliga
Bayern-Chaos: Zweimal Rot, drei Tore aberkannt
In Wolfsburg läuft aktuell nur wenig nach Plan.
Neuer FC Hollywood!
Unruhe! Auch Busfahrer und Koch mussten gehen
Patrick Wimmer (rechts) und seine Teamkollegen erleben eine schwierige Saison. 
„Wölfe“-Beben!
Nachfolger fix! ÖFB-Kicker kennen neuen Trainer
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