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Die Torschützen: Lautaro Martinez und Marcus Thuram.
Serie A
Inter Mailand legt gegen Roma im Titelkampf vor
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Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg
Highlights: LASK – FAK
Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore
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Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie
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Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf
Gennaro Gattuso
Nachfolge ungeklärt
Offiziell! Gattuso ist nicht mehr Italien-Teamchef
Vielleicht bald neuer Italien-Teamchef: Massimiliano Allegri oder Antonio Conte
Nach WM-Quali-Desaster
SSC Napoli gegen AC Milan steigt als Serie-A-Hit
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
Nächste Hiobsbotschaft
UEFA-Präsident Ceferin droht Italien mit EM-Entzug
Verbandschef Gabriele Gravina und Sportdirektor Gianluigi Buffon sind schon weg – folgt nun auch ...
„Fühle mich nun frei“
Rücktritte nach WM-Schande! Bosse-Beben in Italien
Petar Ratkov (M.) traf im Herbst zwölfmal, suchte dann das Weite
Torflaute
Bester Knipser von Salzburg spielt in Rom
Romelu Lukaku kehrte nicht rechtzeitig nach Neapel zurück.
Wirbel in Neapel
Anweisung ignoriert: Wird Lukaku nun suspendiert?
Schalke-Trainer Miron Muslic
Italiener spekulieren
Holt Miron Muslic Milan-Stürmer nach Schalke?
Zweieinhalb Jahre kickte Luca Toni für den FC Bayern. 
Grund für Bayern-Aus
„Menschlich eine Null“: Toni ledert gegen Ex-Coach
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